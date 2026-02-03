Сказал: «Уходи». И направил пистолет: появилось видео нападения на школу в Уфе
Появилось видео нападения ученика на школу в Уфе с пистолетом
Фото - © Telegram-канал 112
Telegram-канал «112» выложил первые кадры из школы в Уфе, куда вошел девятиклассник с оружием утром 3 февраля. У парня в руке был пластиковый пневматический пистолет.
На опубликованной записи девочка открыла дверь класса. По лестнице по направлению к ней шел девятиклассник с пистолетом.
Он направил пистолет на девочку и сказал: «Уходи».
Парень был в маске. Он несколько раз выстрелил и взорвал петарду.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.