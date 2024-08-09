Опубликованы кадры выдвижения подразделений ВС РФ в Курскую область

сегодня в 14:04

Подразделения российской армии были направлены в Курскую область для наращивания сил в борьбе с ВСУ в Суджанском районе, сообщает РИА Новости .

Минобороны РФ опубликовало кадры выдвижения подразделений ВС РФ, которые направили на помощь в Курскую область.

Направленные в места боевых действий на приграничной территории РФ военные колонны оснащены буксируемым артиллерийским орудием, РСЗО БМ-21 «Град», танками и тяжелой гусеничной техникой, а также военными автомобилями.

Ранее стало известно, что ВС РФ сорвали попытку украинских солдат по высадке на Кинбурнскую косу. Группа ВСУ попала на минное поле, а оставшихся в живых бойцов ликвидировали российские военнослужащие из огнестрельного оружия.