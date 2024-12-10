Опубликованы кадры уничтожения двух пикапов с боевиками ВСУ

Российские военнослужащие из группировки «Север» уничтожили два пикапа с боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Момент ликвидации попал на видео, пишет Минобороны РФ .

На опубликованных кадрах видно, как первый пикап с представителями киевского режима на большой скорости движется по проезжей части. Боевики хотели скрыться, но дрон российских бойцов их достиг и ликвидировал.

Второй дрон ударил по пикапу с боевиками ВСУ, который стоял на обочине. Военнослужащие успешно выполнили задачу по ликвидации живой силы и военной техники противника в российском регионе.

Ранее сообщалось, что за последние сутки ВСУ под Курском потеряли более 200 бойцов. Кроме потерь среди живой силы, киевский режим потерял боевую технику, в том числе минометы и восемь бронемашин.