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ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военнослужащих в Курской области

ВС РФ ликвидировали более 200 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки. Также украинские войска потеряли восемь боевых бронемашин, четыре автомобиля и два миномета, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» атаковали формирования ВСУ возле 10 населенных пунктов региона. С помощью ударов авиации и артиллерии были поражены украинские силы возле еще 14 населенных пунктов Курской области.

Помимо этого, были уничтожены военнослужащие и техника ВСУ около населенных пунктов Беловоды, Павловка, Веселовка, Басовка, Журавка в Сумской области.

Всего с начала вторжения в Курскую область украинские войска потеряли более 39 660 военнослужащих. Также они лишились 1 249 боевых бронемашин, 234 танков, 40 пусковых установок РСЗО и т. д.

Ранее стало известно, что ВС РФ прорвались в Сумскую область. Они делают успехи возле населенного пункта Александрия.