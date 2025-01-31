Опубликованы кадры сражения рыбака с акулой у берегов израильского Хадера

Акула атаковала рыбака рядом с берегом израильского города Хадера. Инцидент произошел в первый раз за 75 лет, видео с нательной камеры пострадавшего публикует Mash .

На кадрах акула пытается напасть на рыбака. Однако в руке у него был гарпун, который мужчина использовал для отражения атаки.

С помощью оружия мужчина нанес несколько ударов акуле в бок. Однако она попыталась атаковать его еще раз.

Мужчина нанес еще несколько ударов. Акула отплыла и попыталась напасть снова.

Такая схватка длилась несколько десятков секунд, пока рыбак не поднялся на лодку. Он чудом не пострадал.

Ранее акула напала на семью туристов рядом с египетским курортом Марса-Алам. Ребенок умер, а отец остался без ноги.