Акула напала на семью туристов возле египетского курорта Марса-Алам

В районе курорта Марса-Алам в Египте акула напала на семью туристов, по предварительным данным, это было отец и сын, сообщает Mash .

Российские путешественники, нырявшие недалеко от места трагедии, рассказали, что акула сначала набросилась на ребенка. Он погиб. Отец пытался спасти мальчика, но лишился ноги.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Россияне в происшествии не пострадали.

Египет объявил чрезвычайное положение, а также запретил плавание в районе Марса-Алама. Российское Генконсульство попросило туристов из РФ сохранять бдительность в воде и руководствоваться запретами на купание, дайвинг и рыбалку.