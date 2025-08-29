Опубликованы кадры из квартиры в Туле, где мужчина взорвал гранату

В Сети появилось видео из квартиры в Туле, где 34-летний пьяный мужчина взорвал гранату. За секунды до взрыва он, предположительно, хвастался боеприпасом перед своей девушкой, сообщает SHOT .

В кадр попала обстановка, которая складывается в квартире после взрыва. На видео запечатлены разбитые стекла, поврежденные стены и разбросанные по полу предметы.

По предварительным данным, инцидент произошел, когда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, показывал гранату своей 23-летней подруге. Он вырвал чеку, после чего и прогремел взрыв.

В результате девушка получила осколочное ранение ног. Пострадавшую госпитализировали.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подозреваемого задержали. Отмечается, что ранее мужчина был судим за наркотики.