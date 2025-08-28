Опубликовано видео страшной авиакатастрофы: в Польше упал самолет

В Польше разбился истребитель F-16 при подготовке к авиашоу

В польском городе Радом разбился истребитель F-16 во время подготовки к авиашоу. Пилот выполнял трюк «мертвая петля», но не рассчитал высоту и врезался в землю. Момент авиакатастрофы попал на видео, пишет Mash .

На опубликованных кадрах видно, что за подготовкой к авиашоу наблюдали зрители. В какой-то момент пилот F-16 начал выполнять «мертвую петлю», но, предположительно, не рассчитал высоту. При заходе на круг у основания земли воздушное судно столкнулось с поверхностью и прокатилось несколько метров вперед, оставляя после себя огненный шлейф.

Пилот истребителя не успел катапультироваться. Невольными зрителями авиакатастрофы стали несколько человек.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.