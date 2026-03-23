Опубликовано видео столкновения самолета с пожарным авто в аэропорту Нью-Йорка
SHOT опубликовал момент столкновения самолета Air Canada с пожарной машиной в аэропорту Нью-Йорка. В результате происшествия погибли 2 человека, десятки пострадали.
ЧП произошло с самолетом компании Air Canada Express CRJ-900 при посадке на взлетно-посадочной полосе в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия.
На опубликованных кадрах видно, как пилоты посадили самолет, но неожиданно на взлетно-посадочную полосу выезжает пожарная машину. Воздушное судно на большой скорости сносит спецтранспорт. От удара лицевая часть самолета буквально разлетелась на части.
В результате аварии погибли двое пилотов и более 40 пассажиров ранены. Аэропорт до сих пор не принимает и не отправляет рейсы.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.