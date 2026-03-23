Самолету сорвало переднюю часть из-за ДТП с пожарным авто в аэропорту Нью-Йорка
Самолету сорвало переднюю часть из-за столкновения с пожарным автомобилем на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Ла-Гуардия в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает SHOT.
Инцидент произошел с самолетом компании Air Canada Express CRJ-900. Воздушное судно врезалось в пожарный автомобиль.
Травмы получили несколько десятков пассажиров. Информация о количестве пострадавших выясняется.
На месте происшествия находятся сотрудники служб. Причины столкновения выясняют.
На опубликованной записи видно, что самолет наклонился на заднюю часть. Передняя оказалась приподнята на несколько метров над землей. Часть самолета оборвало.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.