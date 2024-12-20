Опубликовано видео с места взрыва в отделении банка на северо-западе Москвы

Телеканал «360» опубликовал видео с места взрыва в отделении «Сбербанка» на северо-западе столицы. В настоящее время информации о пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что на месте происшествия работают городские оперативные службы, в том числе вооруженные сотрудники полиции. В отделении банка звучит предупреждение о сработавшей пожарной сигнализации.

Инцидент произошел в пятницу вечером в отделении Сбера на бульваре Яна Райниса. В помещение вошел неизвестный, который привел в действие взрывное устройство рядом с банкоматами.

В момент взрыва в отделении находились только сотрудники кредитной организации, которые и задержали злоумышленника на месте происшествия.