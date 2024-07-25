Опубликовано видео потопа на Чукотке, который прорвался в аэропорт
Потоп на Чукотке смыл дороги, затопил жилые дома и аэропорт
Фото - © Telegram-канал Mash
В Сети появились жуткие кадры потопа на Чукотке, в результате которого пострадали мосты, жилые дома и даже аэропорт, сообщает Mash.
На опубликованных кадрах видно, как вода смывает огромный грузовик. Его прибивает к груде металла, а затем он полностью уходит под воду. Самолеты в аэропорту также пострадали от стихии.
Спасатели экстренно эвакуируют людей. Тех, у кого на сегодня намечен рейс, довозят до самолетов на вездеходах «Урал».
Ранее в Новокузнецке Кемеровской области — Кузбасса после сильного ливня затопленные дороги сильно усложнили движение автомобилистов. Машины и пешеходы буквально плыли по дорогам.