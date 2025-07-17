Гендиректор «Союзмультфильма» Машковцев вспомнил, каким преподавателем был Митта

Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев приезжал в Центральный дом литераторов в Москве, чтобы проститься с режиссером, народным артистом России и своим преподавателем Александром Миттой. Он вспомнил, каким учителем был кинематографист.

Машковцев рассказал, что преподавание Митты каждый раз было похоже на представление. Параллельно режиссер всегда рисовал то, о чем рассказывал. Таким образом он давал студентам понять, насколько для кино важно быть изображением, а не словами.

«Было очень интересно, как он разбирает чужие фильмы. И вот это было основным уроком, который можно вынести. Потому что одно дело зубрить учебник, а другое дело — научиться по-другому смотреть на фильмы», — рассказал Машковцев.

Гендиректор «Союзмультфильма» подчеркнул, что Митте удалось создать гигантское сообщество. На его курсы каждые несколько недель приходили все новые и новые люди. Все они потом по жизни пересекались в своей работе.

Гражданская панихида по кинорежиссеру, народному артисту РФ Александру Митте прошла в Центральном доме литераторов в Москве 17 июля. Гроб с телом кинематографиста проводили в последний путь под шквал аплодисментов.

Митта скончался 14 июля. В последнее время он был на паллиативном лечении. Причиной смерти режиссера стал рак почки.