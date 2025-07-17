В Ногинске продолжается строительство современной школы на 950 мест

В рамках рабочей поездки глава Богородского округа Игорь Сухин посетил ул. Кирова в Ногинске, где в настоящее время продолжается строительство центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева. Это уже не первый приезд главы на объект, сообщает пресс-служба администрации округа.

Изначально планировался капитальный ремонт здания, который был заявлен в госпрограмму. Однако, по результатам экспертизы, специалисты пришли к выводу, что здание непригодно для дальнейшего использования. Поэтому было принято решение построить новое здание школы.

Согласно нормативам новая школа рассчитана на 950 учащихся, уже набрано 920 детей. В старом здании школы училось 820 детей (хотя изначально она была рассчитана на 400 человек).

Работы идут согласно графику, людей на объекте достаточно.

Строительство такой школы даёт огромные возможности, как технические, так и образовательные. Речь идет и о подготовке к экзаменам, и о спортивных тренировках, и о проектной деятельности школьников.

Новая школа будет оснащена современным оборудованием, в том числе и для проведения музыкальных праздников и концертов. Немаловажен и тот факт, что здание находится в экологически чистой зоне, рядом с сосновым лесом.

«Без поддержки правительства Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва такой проект у нас бы не получился… Это полноценное здание, оснащенное необходимым, современным оборудованием. Жители данного микрорайона ждали школу двадцать лет. И эта мечта, наконец, осуществилась. Стараемся подойти комплексно — чуть ранее сделали новую пешеходную дорогу в сторону стадиона «Знамя». Возможно, жители нам еще подскажут, на что следует обратить внимание», — отметил глава округа.

Директор Центра образования Ирина Кочетова рассказала, что ожидается большой набор ребят в первые классы. Уже набраны четыре группы. Идет запись в пятую. В другие классы также ведется активный набор. Помимо этого, в старших классах появится предпрофильная подготовка. В десятых классах будет технический, IT профиль инженерной направленности и химико-биологический профиль.

На территории школы появится спортивный стадион, игровые площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, площадка для игры в волейбол и баскетбол. Организуют кружки и секции для оздоровления детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.

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