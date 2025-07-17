Основательницу сети кафе «Андерсон» Татулову* объявили в розыск

Бизнесвумен Анастасия Татулова*, основательница сети кафе «Андерсон», оказалась объявлена в розыск. В базе МВД написано, что ее ищут по уголовной статье, сообщает РИА Новости .

За какое именно преступление разыскивают предпринимательницу, не уточняется. В карточке, которая появилась в базе МВД, указаны лишь данные Татуловой*.

Ранее женщину несколько раз штрафовали за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов.

Также в прошлом году стал известно, что основательница сети кафе «Андерсон» заработала в России миллиарды, применив серые схемы. Затем она уехала в Лиссабон, не выплатив налоговые долги.

*Признана иноагентом на территории РФ.