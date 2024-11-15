Экс-владелица сети кафе «Андерсон» Татулова* живет в пригороде Лиссабона

Бывшая владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова* заработала миллиарды в России, применяя серые схемы. После продажи своего бизнеса она оставила стране налоговый долг в 500 миллионов и переехала в Португалию. Стало известно, как живет Татулова* за границей, сообщает Life.ru .

Основательница сети кафе обосновалась в Оэйраш-и-Сан-Жулиан-да-Барра, пригороде Лиссабона. Ее видели на красном Audi A5, когда она заходила и выходила из престижного жилого комплекса на Av.Aliados, 3. Все квартиры жилого комплекса раскуплены, а стоимость соседних начинается от миллиона евро.

Это закрытое место включает три виллы на 31 квартиру, здание для персонала, охраны, бассейн и теннисный корт. Комплекс оснащен системой видеонаблюдения и охраны, что обеспечивает его приватность.

Татулова* проживает не одна — с ней живет ее сын Артем и бывшая управляющая кафе Лолита Хайдарова. Она активно участвует в светской жизни, посещая модные заведения и мероприятия для русскоязычных эмигрантов, включая встречи, где пишут письма политическим заключенным. Девушка регулярно посещает салоны красоты, ориентированные на обеспеченных клиентов.

*Признана иноагентом на территории РФ.