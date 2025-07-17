Bloomberg узнал, что три российских банка обсудили обращение к ЦБ за помощью

В России три системно значимых банка рассматривали и обсуждали возможность того, что им может потребоваться вливание капитала в течение года, сообщает РБК .

Как пишет Bloomberg со ссылкой на российских чиновников и соответствующие документы, представители трех банков обсудили, смогут ли они обратиться к ЦБ РФ за финансовой помощью, если она им потребуется.

Объем заявок от отечественных банков к регулятору будет зависеть от увеличения количества проблемных кредитов в 2026 году. При этом источники отмечают, что подобные обсуждения становятся все более актуальными в банковской отрасли страны.

Об опасениях кризиса в условиях высоких ставок агентство писало в конце июня. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда подчеркнула, что опасения по данному поводу в стране не имеют оснований.