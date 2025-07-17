Жительница Подмосковья оплатила задолженность в обмен на автомобиль

Задолженность в рамках 65 исполнительных производств на общую сумму более 117 тыс. рублей обязали погасить судебные приставы жительницу Подмосковья, чей автомобиль арестовали в ходе совместного с инспекторами ГИБДД исполнительно-разыскного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

Жительница Подмосковья накопила 61 штраф за нарушение правил дорожного движения. Два штрафа по 20 тыс. рублей каждый были назначены судом по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а остальные выставлены ЦАФАП ГИБДД за превышение установленной скорости движения.

Гражданка в установленные законом сроки не уплатила штрафы на общую сумму 33 750 рублей, и они были направлены в службу судебных приставов. Также на принудительное исполнение поступили три налоговые задолженности на сумму 43 700 рублей. В результате в Талдомском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области в отношении жительницы Подмосковья было возбуждено 65 исполнительных производств.

В рамках исполнительных производств судебные приставы вынесли постановления об аресте денежных средств на банковских счетах должницы и запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего ей имущества — земельного участка, жилого дома и автомобиля. Далее сотрудники органов принудительного исполнения применили штрафную санкцию в виде исполнительского сбора на общую сумму 38 тыс. рублей.

В ходе совместного исполнительно-разыскного мероприятия, организованного сотрудниками органов принудительного исполнения и инспекторами госавтоинспекции, автомобиль должницы был арестован. В ходе составления акта описи (ареста) транспортного средства судебные приставы разъяснили должнице, что в случае уклонения от погашения задолженности по всем исполнительным производствам в полном объеме в течение 10 дней, ее движимое имущество будет направлено на принудительную реализацию в счет погашения долга.

В результате, должница, чтобы не лишится автомобиля, в установленный сотрудником службы срок произвела оплату задолженности в рамках 65 исполнительных производств на общую сумму более 117 000 рублей и исполнительский сбор в размере 38 000 рублей. После поступления денежных средств все ограничения были сняты, а автомобиль был возвращен владелице.

Узнать о задолженности и вовремя ее уплатить можно на официальном сайте ГУФССП России по Московской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» или в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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