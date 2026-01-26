Опубликовано видео начала конфликта в ТЦ, в ходе которого избили москвичку

Продавщицы напали на москвичку в столичном торговом центре «Свежий рынок». Видео с началом конфликта появилось в Сети. Кадры публикует Telegram-канал «Многонационал» .

В кадре москвичка ходит между прилавками и рассматривает товары. Затем она подходит к сотрудницам и что-то уточняет.

Внезапно между покупательницей и одной из продавщиц начинается драка. Отмечается, что после этого москвичку сначала отвели в слепую зону, а потом избили.

Сама пострадавшая рассказала, что пришла в ТЦ посмотреть обувь, но на товаре отсутствовал ценник. Она задала вопрос продавщице, но другая работница магазина вдруг стала проявлять агрессию.

Женщина оскорбляла москвичку, затем стала тыкать ей в лицо телефоном. Пострадавшая оттолкнула агрессивную продавщицу, но та набросилась на нее и избила. Москвичка считает, что на нее накинулись по национальному признаку.

