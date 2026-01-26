«Мало вас в „Крокусе“ убили»: москвичку жестоко избили в ТЦ «Свежий рынок»

Москвичка по имени Наталья стала жертвой жестокого избиения в столичном торговом центре «Свежий рынок». Женщина считает, что на нее без причины накинулись по национальному признаку, сообщает «Многонационал» .

Женщина пришла в ТЦ посмотреть обувь, но на ней отсутствовал ценник. Наталья спросила у продавщицы, сколько стоит товар. В это время подошла другая работница и стала орать на женщину, что та якобы перевернула весь прилавок, а если не нравится отсутствие ценников, то москвичка может ходить в «свои» магазины, а не приходить сюда.

Затем женщину обозвали «русской свиньей» и заявили, что по ТЦ ходят «русские нищеброды», роются и создают дополнительную работу. Хамка заявила, что «ничего в этом городе не боится и давно всех знает», а торговый центр «кормит полицию». Вслед москвичке полетели матерные выражения в агрессивной форме.

«Мало вас, русских, режут, мало вас в "Крокусе" убили», — орала неадекватная работница.

Затем она подошла к Наталье, стала тыкать ей в лицо телефоном и плюнула. Москвичка оттолкнула мигрантку, а та начала ее избивать гаджетом по голове. Теперь женщина вся в синяках и боится ходить по магазинам.

