Опубликовано видео массового ДТП на Южном обходе Подольска

сегодня в 16:54

Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» опубликовал видео с места массового дорожно-транспортного происшествия с участием четырех автомобилей на Южном обходе подмосковного Подольска.

На кадрах видно, что участниками ДТП стали два грузовика «ГАЗель», а также два «паркетника» — Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. При столкновении японскую иномарку зажало между грузовыми автомобилями.

В настоящее время информации о пострадавших в результате массовой аварии нет.

Подмосковная Госавтоинспекции устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее два автомобиля провалились под землю на дороге около роддома в Дмитровском округе.