сегодня в 09:02

Две машины провалились под землю на дороге в Дмитрове

На автодороге около роддома в Дмитрове под землю провалились две машины, сообщает Telegram-канал «ЧП Дмитров».

На видео с места ЧП показано, что один автомобиль провалился одним передним колесом в яму, а второй — ушел в другую яму капотом. На месте ЧП очень много воды.

Как уточнили в администрации Дмитровского округа, около дома 50 по улице Минина произошло технологическое нарушение на канализационном трубопроводе. Из-за данного ЧП размыло дорогу.

Сейчас поток сильно снижен, воду направляли в свободный колодец. Выброс воды на улице Пушкинской уже остановлен.

Проезд по улице Минина на участке от пересечения с улицей Больничной до пересечения с улицей Пушкинской временно перекрыт. Специалисты приступили к работам.

В результате данного происшествия пострадавших нет. Глава Дмитровского округа Иван Курданин выехал на место.