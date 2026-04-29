Опубликовано видео, как мальчика затянуло в щетку трактора в Зеленограде Происшествия сегодня в 13:12

Жуткое видео с моментом, как 12-летнего мальчика затянуло в щетку трактора в Зеленограде, опубликовано в Сети. Спасти ребенка не удалось, сообщает «112».

В кадре изображен уборочный трактор, который движется по улице. Сзади него бежит мальчик. Внезапно он запрыгивает на вращающуюся щетку трактора, решив прокатиться на ней. Но она буквально засасывает мальчика. Ребенок получил смертельные травмы. Прокуратура Москвы организовала проверку. Также было возбуждено уголовное дело. Сейчас место ЧП ограждено. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.