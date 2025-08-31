Опубликовано видео эвакуации шестерых альпинистов с гор в Казахстане

Казахстанские спасатели эвакуировали шестерых альпинистов с гор Заилийского Алатау в Алматинской области, среди которых пятеро граждан России, об этом сообщили в МЧС Казахстана, пишет РЕН ТВ .

В ведомстве пояснили, что группа не смогла продолжить восхождение из-за травм ног у двух человек, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева.

Несмотря на отсутствие связи, спасателям удалось определить местоположение альпинистов на высоте 4,3 тысячи метров и эвакуировать всех туристов с помощью вертолета. Кадры спасения попали на видео.

В опубликованном ролике видно, как спасательная воздушная техника приближается к группе туристов, затем совершает посадку. После этого сразу несколько спасателей выбежали из вертолета, с собой у них были носилки. Сотрудники МЧС РФ погрузили травмированных туристов на носилки и доставили в вертолет.

Ранее сообщалось, что группа россиян попала под камнепад, взбираясь на вершину Джангитау в Кабардино-Балкарии. В результате один альпинист погиб, еще один получил серьезные травмы.