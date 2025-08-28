Группу российских альпинистов завалило камнями в горах Кабардино-Балкарии

сегодня в 14:11

Группа россиян попала под камнепад, взбираясь на вершину Джангитау в Кабардино-Балкарии. В результате один альпинист погиб, еще один получил серьезные травмы, сообщает SHOT .

В составе группы, которая выдвинулась на маршрут 25 августа, было три человека: двое мужчин и девушка. 27 августа альпинистов завалило камнями.

В результате погиб экс-глава Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев. Он был мастером спорта по альпинизму, совершил более 200 восхождений.

Еще одну спортсменку — Екатерину Федорову — вместе с другим выжившим участником группы эвакуировали с горы на вертолете. Девушку затем госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Джангитау — горная вершина в центральной части Главного Кавказского хребта, очень популярная среди альпинистов. Ее высота — 5085 м.

Ранее в совете альпинистов заявили, что спасти россиянку Наталью Наговицину, застрявшую со сломанной ногой на пике Победы, нельзя. Эксперты заявили, что если спасательная операция продолжится, то будут новые жертвы.