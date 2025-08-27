В совете альпинистов заявили, что операция по спасению Наговициной невозможна

Фирма «Ак-Сай трэвел», организовавшая восхождение на пик Победы россиянки Натальи Наговициной, проконсультировалась с группой экспертов по поводу продолжения операции по спасению альпинистов. Те ответили, что это не представляется возможным, сообщает ТАСС .

В группу экспертов вошли 20 человек, у которых есть опыт в подобных спасательных операциях. Они проанализировали сложившиеся метеоусловия, сопоставили все риски для жизни и здоровья спасателей и пришли к выводу, что спустить Наговицину с горы в текущем году нельзя.

По словам экспертов, если спасательная операция продолжится, то будут новые жертвы. В такому заключению пришли в том числе многократный чемпион России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Семенов, заслуженный мастер спорта Юрий Кошеленко.

27 августа комитет национальной безопасности Киргизии использовал беспилотники, чтобы обследовать пик Победы, на котором застряла россиянка. По данным аэровидеосъемки, признаков того, что женщина жива, не обнаружено. Женщину считают пропавшей без вести.

Ранее спасатели прекратили поиск Наговициной из-за плохой погоды. По данным экспертов, шансы на выживание россиянки практически равны нулю.