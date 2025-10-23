Опубликовано фото пробивших крышу автобуса в Бронницах обломков БПЛА ВСУ
Фото - © Telegram-канал «Осторожно, Москва»
«Осторожно, Москва» опубликовала фото обломков беспилотника, который сбили утром 23 октября в подмосковных Бронницах. Хвост пробил кабину пассажирского автобуса.
Обломки БПЛА упали в Софьине.
Судя по фото, хвост беспилотника ВСУ пробил крышу автобуса. В транспортном средстве, предположительно, разбилось стекло.
В «Мострансавто» подтверждали факт попадания обломков БПЛА ВСУ в гражданский автобус. Он был слегка поврежден. Люди не пострадали.
Автобус ехал по маршруту №402 из поселка городского типа Малино до метро «Котельники». Пассажиров отвезли к месту назначения на ином автобусе.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.