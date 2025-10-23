Опубликовано фото пробивших крышу автобуса в Бронницах обломков БПЛА ВСУ

сегодня в 17:58

« Осторожно, Москва » опубликовала фото обломков беспилотника, который сбили утром 23 октября в подмосковных Бронницах. Хвост пробил кабину пассажирского автобуса.

Обломки БПЛА упали в Софьине.

Судя по фото, хвост беспилотника ВСУ пробил крышу автобуса. В транспортном средстве, предположительно, разбилось стекло.

В «Мострансавто» подтверждали факт попадания обломков БПЛА ВСУ в гражданский автобус. Он был слегка поврежден. Люди не пострадали.

Автобус ехал по маршруту №402 из поселка городского типа Малино до метро «Котельники». Пассажиров отвезли к месту назначения на ином автобусе.

