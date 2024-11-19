Опубликовано 46-минутное видео, на котором ХАМАС пытает палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что во время наземного вторжения в сектор Газа ее бойцы нашли видеодоказательства пыток палестинцев членами радикального движения ХАМАС. Видео идет более 46 минут, на нем изображены издевательства над разными людьми. Кадры опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильская сторона заявляет, что на кадрах показаны пытки мирных жителей Газы. По данным ЦАХАЛ, заложников пытали из-за подозрения в несогласии с действиями ХАМАС.

Предположительно, кадры были сняты в промежуток с 2018 по 2020 годы на одном из блокпостов в Газе. На нем можно заметить, как мужчины подвешивают пленников цепями, за руки или за ноги. Некоторых из заложников агрессоры избивают палками.

Ранее МИД РФ призвал освободить россиян Александра Труфанова и Максима Харкина, которых удерживают члены ХАМАС в Газе.

