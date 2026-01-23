Опубликована возможная причина пожара в доме в Серпухове, где погибли дети

Накануне в подмосковном Серпухове при пожаре в доме погибли двое несовершеннолетних мальчиков, которые находились дома одни. Одной из причин пожара могла стать игра младшего ребенка с феном, сообщает «МК: срочные новости» .

По данным подмосковной прокуратуры, которая контролирует ход расследования обстоятельств гибели детей, в момент пожара мальчики 2016 и 2021 годов рождения находились дома одни. Несмотря на то, что им пытались оказать первую медицинскую помощь, спасти детей не удалось. Теперь рассматриваются несколько версий случившегося.

По одной из предварительных версий, причиной трагедии в Серпухове стало возгорание, спровоцированное феном. Младший из братьев, отличавшийся повышенной активностью и склонностью к шалостям, по всей видимости, небрежно подключил электроприбор к сети, что привело к короткому замыканию. Возникшие искры стали причиной пожара, который быстро распространился по дому, деревянные конструкции которого вспыхнули в течение получаса.

Во время происшествия дети находились без присмотра, так как их мать отлучилась за покупками. Самостоятельно выбраться из охваченного огнем дома они не смогли. Вернувшись и увидев пожар, женщина бросилась в дом и вынесла детей на улицу, но спасти их не удалось — мальчики скончались от отравления угарным газом.

Известно, что мать-одиночка воспитывала четверых детей. Двое старших, 15 и 18 лет, отсутствовали дома во время пожара. Отец детей покинул семью три года назад из-за пристрастия к алкоголю и агрессивного поведения. В прошлом он неоднократно устраивал дома конфликты, а после развода предпринимал попытки похищения детей. Также от него поступали угрозы в адрес матери. Из-за его злоупотребления алкоголем и агрессивного поведения, в том числе случаев нападения с применением ножа, семья находилась под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности.

