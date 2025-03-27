Опубликован список россиян, которые были на борту затонувшего батискафа в Египте

На данный момент опознаны тела трех человек, которые погибли при крушении батискафа в Хургаде — двух женщин и мужчины, сообщает Baza .

В числе погибших Кристина Валиуллина, Равиль Валиуллин, Евгения Нестерюк. Судьба остальных пассажиров подводной лодки до сих пор выясняется.

Евгения прилетела в Хургаду 24 марта и остановилась в отеле Mercure. 2 апреля девушка должна была отправиться домой. Кристина и Равиль погружались под воду вместе с детьми Наилем и Лианой. Они находятся в больнице.

Батискаф «Синдбад» ударился о риф и затонул вместе с 45 туристами на борту. В Сети сообщают о 9 погибших, среди них ребенок. Туристы отмечают, что на борту толком не было жилетов, им не проводили никакого инструктажа, а компания, ответственная за погружение, даже не вела отчетность.

Пять человек погибли, среди них двое несовершеннолетних, сообщал ранее генконсул РФ.