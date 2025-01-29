Опубликован список людей, расстрелянных «черным лесорубом» в Калужской области

В Калужской области мужчина, заподозренный в незаконной вырубке леса, убил троих сотрудников лесничества и совершил суицид. Все расстрелянные — мужчины, их имена известны, заявил источник РЕН ТВ .

«Черный лесоруб» расстрелял троих представителей лесничества, которые приехали на сигнал о незаконной вырубке леса. Среди погибших — заместитель директора лесничества Алексей А., водитель Геннадий Б. и лесник Виктор Ч.

Дровосек также захватил двоих заложников, лесника и инженера. Он приковал пленников наручниками и держал их в доме. Одному из заложников удалось вызвать полицию, и пока силовики ехали на место, убийца совершил суицид.

По данным СМИ, сотрудников лесохраны застрелил 63-летний мужчина. Дровосека поймали с поличным на незаконной вырубке в деревне Усохи Куйбышевского района Калужской области.

На месте происшествия работают правоохранители.