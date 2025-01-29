Дровосек из Калужской области убил трех сотрудников лесохраны и покончил с собой

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Тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями нашли в Калужской области

Тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями обнаружили в Калужской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Тела были найдены в деревне Усохи Куйбышевского района.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр места преступления и собирает улики. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как пишет Mash, трое сотрудников Лесхоза стали жертвами 63-летнего браконьера, которого задержали на месте незаконной вырубки леса. Подозреваемый поджег автомобиль, захватил инспекторов в заложники и хладнокровно застрелил их. По прибытии полицейских мужчина покончил с собой.