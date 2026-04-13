Опубликован момент взрыва, который лишил пальцев подростка в Подмосковье

« 112 » опубликовал видео, на котором запечатлен взрыв петарды в подмосковном Орехово-Зуеве. Из-за этого подросток остался без пальцев накануне вечером.

Парень увидел на земле петарду, взял ее в руки и положил в карман. Предмет взорвался, мальчик получил серьезные повреждения руки. Затем его отвезли в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

На опубликованной записи видно двух подростков. Они сидят рядом с петардой, предмет взрывается. Появился дым. Один подросток встал и убежал, а второй упал на землю.

Мальчику 11 лет. Ему оторвало два пальца, есть риск лишиться третьего. Соседи в течение дня жаловались на то, что рядом со школой несовершеннолетние постоянно взрывали петарды.

По данным прокуратуры Московской области, парень с другом пытались поджечь петарду, однако она не загоралась. Тогда парень взял петарду и поместил в карман одежды. Там произошел взрыв, который лишил его пальцев.

