Опасный тост: жительница Подмосковья едва не ослепла из-за шампанского

сегодня в 18:55

В Красногорске шампанское взорвалось и разрезало женщине глаз

В подмосковном Красногорске 40-летняя женщина получила разрез глаза, когда ее поранило осколком лопнувшей бутылки шампанского. Женщина рисковала ослепнуть, но врачи успели ее спасти, сообщает SHOT .

После получения травмы пострадавшая обратилась в больницу. У женщины был неровный и глубокий порез, поэтому медики опасались, что пациентка может лишиться зрения.

Для спасения здоровья женщины проводили сложную полуторачасовую операцию — врачи зашивали рану, параллельно восстанавливая целостность глазного яблока. В итоге зрение пациентки удалось спасти, пострадавшая уже выписана из больницы.

Ранее в Московской области врачи спасли 62-летнего мужчину, который выпил пять бутылок красного вина в попытке «вылечить» больное сердце.