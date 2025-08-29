В Подмосковье лечение 5 бутылками вина едва не закончилось встречей с праотцами

Житель Подмосковья выпил пять бутылок вина для «лечения» сердца и едва не умер

В Подмосковье 62-летний мужчина подумал, что сможет «вылечить» нарушение сердечного ритма красным вином. Он выпил сразу пять бутылок спиртного, после чего попал в больницу и был спасен областными врачами, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчина страдал из-за проблем с сердцем и решил заняться самолечением. В попытке наладить сердцебиение, 62-летний гражданин выпил большую дозу алкоголя, но ему стало только хуже.

В итоге к пострадавшему приехала скорая помощь, которая госпитализировала мужчину в кардиологическое отделение Домодедовской больницы. Там у него диагностировали фибрилляцию предсердий, во время которой верхние камеры сердца сокращаются хаотично и слишком быстро, а не согласованно. Врачи назначили мужчине препараты-блокировщики действий гормонов стресса, которые помогли снизить частоту сердечных сокращений и артериальное давление пациента.

Если бы 62-летний любитель вина не попал к врачам вовремя, то у него могли случиться инсульт или панкреатит. Сейчас с мужчиной все в порядке, он продолжает лечиться в стационаре.