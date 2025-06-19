Опасный секс: петербурженка шуруповертом с фаллосом выкрутила мужу прямую кишку

В Санкт-Петербурге местный житель лишился прямой кишки в результате интимных забав с супругой. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает Mash .

В ходе сексуальных утех женщина решила протестировать на муже самодельную игрушку, созданную из шуруповерта и искусственного фаллоса. Однако в процессе петербурженка перепутала скорости и запустила секс-девайс на всю мощность.

Буквально за пару мгновений мужчине разорвало прямую кишку. Пострадавшего экстренно госпитализировали в одну из городских больниц. Мужчина несколько раз терял сознание.

Теперь главе семейства предстоят месяцы восстановления с калоприемником и жизнь без прямой кишки.

Ранее отдыхающие занялись сексом в море на одном из пляжей Краснодарского края. При этом возлюбленных не смутили женщины и дети, плавающие совсем рядом с ними.