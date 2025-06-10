Ни капли стеснения: пара устроила «игры 18+» на глазах у отдыхающих на Кубани

Отдыхающие занялись сексом в воде на глазах у окружающих на пляже Кубани

Отдыхающие на глазах у окружающих занялись сексом в море на одном из пляжей Краснодарского края, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на Динском пляже.

На опубликованных кадрах видно, как молодая пара устроила «взрослые игры» в воде на глазах у других отдыхающих. При этом возлюбленных не смутили женщины и дети, плавающие совсем рядом с ними.

Ранее россиянка засунула во влагалище губку для мытья посуды, чтобы можно было заняться сексом в месячные.