Ни капли стеснения: пара устроила «игры 18+» на глазах у отдыхающих на Кубани
Отдыхающие занялись сексом в воде на глазах у окружающих на пляже Кубани
Отдыхающие на глазах у окружающих занялись сексом в море на одном из пляжей Краснодарского края, сообщает SHOT.
Инцидент произошел на Динском пляже.
На опубликованных кадрах видно, как молодая пара устроила «взрослые игры» в воде на глазах у других отдыхающих. При этом возлюбленных не смутили женщины и дети, плавающие совсем рядом с ними.
Ранее россиянка засунула во влагалище губку для мытья посуды, чтобы можно было заняться сексом в месячные.