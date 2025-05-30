Россиянка засунула во влагалище кухонную губку, чтобы заняться сексом в месячные

В Санкт-Петербурге девушка засунула в свое влагалище губку для мытья посуды, чтобы продолжать заниматься сексом в период менструации. Когда дело дошло до любовных утех, то «при первом же проникновении» петербурженка испытала резкую боль и потеряла сознание, сообщает Mash .

Происшествие случилось примерно две недели назад. У девушки начались месячные, и она решила засунуть в свою промежность губку. Петербурженка считала, что такой «лайфхак» поможет ей продолжать заниматься любовью даже в период менструации.

Однако вскоре девушка забыла о том, что засунула в себя губку для мытья посуды. У нее начались боли и поднялась температура, но дама приняла жаропонижающие препараты и стала чувствовать себя лучше.

Далее девушка решила заняться сексом, не вынимая инородный предмет из интимного места. В самом начале полового контакта петербурженка испытала сильную боль, после чего потеряла сознание. Ее пришлось увозить в больницу.

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии. Врачи запретили ей заниматься сексом на протяжении целого месяца.