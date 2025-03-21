Опасный поход: россиянин и пять иностранцев пропали на вулкане на Филиппинах

Россиянин и иностранцы пропали на Филиппинах при восхождении на вулкан

На Филиппинах уже трое суток не могут найти россиянина и еще пятерых иностранцев, которые отправились покорять вулкан Талинис в Восточном Негросе, сообщает Mash .

В опасный поход отправился 38-летний Антон Чернов. Вместе с ним пошли три немца, два англичанина и канадец. В среду они начали восхождение на вулкан Талинис и исчезли.

Предварительно, туристы не взяли с собой необходимых запасов еды и воды. Принадлежностей для такого опасного похода у них тоже не было.

Спасатели уже трое суток ищут пропавших. Они обнаружили оставленные туристами мотоциклы в начале маршрута, в барангае Малабо. Предполагается, что россиянин и иностранцы хотели добраться до озер Балинсасайо и Данао.

Зарубежные СМИ пишут, что двоих из шести человек нашли, остальных разыскивают. Однако официально эта информация еще не подтверждена.

Ранее двое россиян умерли из-за атаки акул на Филиппинах. Инцидент случился рядом с островом Верде.