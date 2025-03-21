Опасный поход: россиянин и пять иностранцев пропали на вулкане на Филиппинах
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На Филиппинах уже трое суток не могут найти россиянина и еще пятерых иностранцев, которые отправились покорять вулкан Талинис в Восточном Негросе, сообщает Mash.
В опасный поход отправился 38-летний Антон Чернов. Вместе с ним пошли три немца, два англичанина и канадец. В среду они начали восхождение на вулкан Талинис и исчезли.
Предварительно, туристы не взяли с собой необходимых запасов еды и воды. Принадлежностей для такого опасного похода у них тоже не было.
Спасатели уже трое суток ищут пропавших. Они обнаружили оставленные туристами мотоциклы в начале маршрута, в барангае Малабо. Предполагается, что россиянин и иностранцы хотели добраться до озер Балинсасайо и Данао.
Зарубежные СМИ пишут, что двоих из шести человек нашли, остальных разыскивают. Однако официально эта информация еще не подтверждена.
Ранее двое россиян умерли из-за атаки акул на Филиппинах. Инцидент случился рядом с островом Верде.