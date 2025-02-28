Двое россиян умерли из-за атаки акул на Филиппинах
SHOT: акула разорвала россиянина на Филиппинах
Фото - © Telegram-канал SHOT
Два путешественника из России умерли из-за атаки акул на Филиппинах. Инцидент случился рядом с островом Верде, неподалеку от города Батангас, сообщает SHOT.
Четверо россиян вместе с инструктором по дайвингу плавали под водой с аквалангом. Во время купания их атаковали акулы.
Двое мужчин вместе с инструктором смогли своевременно всплыть. Они спаслись, когда залезли в катер.
Другим двоим россиянам, 29-летнему Илье П. и 39-летнему Максиму М., повезло меньше. Их унесло течением.
Одного из россиян разорвала акула. Его руку нашли оторванной от тела.
Второй россиянин утонул. Его отвезли в больницу, но там мужчина скончался. В сознание не приходил.
Ранее в Австралии акула утащила рыбака в море.