Двое россиян умерли из-за атаки акул на Филиппинах

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Два путешественника из России умерли из-за атаки акул на Филиппинах. Инцидент случился рядом с островом Верде, неподалеку от города Батангас, сообщает SHOT .

Четверо россиян вместе с инструктором по дайвингу плавали под водой с аквалангом. Во время купания их атаковали акулы.

Двое мужчин вместе с инструктором смогли своевременно всплыть. Они спаслись, когда залезли в катер.

Другим двоим россиянам, 29-летнему Илье П. и 39-летнему Максиму М., повезло меньше. Их унесло течением.

Одного из россиян разорвала акула. Его руку нашли оторванной от тела.

Второй россиянин утонул. Его отвезли в больницу, но там мужчина скончался. В сознание не приходил.

Ранее в Австралии акула утащила рыбака в море.