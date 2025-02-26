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В Австралии акула утащила рыбака в море

В Австралии акула, запутавшаяся в рыболовных снастях, утащила рыбака за борт, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на ABC News Australia.

Трагедия произошла у побережья Ньюкасла.

Отмечается, что рыбак участвовал в любительских соревнованиях по ловле акул. Пойманная рыба запуталась в леске, которая так натянулась, что мужчина неожиданно перелетел через борт судна. Акула нырнула обратно и увлекла любителя рыбалки на глубину.

Поисково-спасательная операция не принесла успехов. В итоге мужчину объявили пропавшим без вести.

Ранее на Мальдивских островах акула напала на российскую туристку. Хищница прокусила 44-летней женщине руку.