Акула прокусила руку российской туристке на Мальдивах

Елена отправилась на морскую прогулку с гидом и группой из 12 человек. Целью было искупаться в открытом море и сделать красивые фотографии. Когда россиянка прыгнула в воду, гид обратил ее внимание на стаю акул, чтобы сделать с ними фото. Мужчина схватил ее за руку и поплыл прямо к рыбам.

Елена рассказала, что гид так сильно тащил ее к акулам, что она начала задыхаться и барахтаться, случайно ударив одну из акул рукой. Внезапно женщина почувствовала укус. После этого она резко схватилась за окровавленную руку и поплыла обратно к лодке.

Россиянка добавила, что не поддалась панике и спокойно перевязала руку, чтобы не пугать других отдыхающих.

Ранее 17-летняя девочка-подросток стала жертвой нападения акулы у побережья в Австралии. Данный пляж является излюбленным местом для занятий серфингом.