Акула убила 17-летнюю девушку в Австралии

Девочка-подросток стала жертвой нападения акулы у побережья в Австралии. Данный пляж очень популярен среди серфингистов, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет австралийский портал портал news.com.au, трагедия произошла вблизи острова Брайби. В результате нападения акулы 17-летняя девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия врачи лишь констатировали смерть.

Пляж, на котором произошло нападение, расположен на восточном побережье острова и является излюбленным местом для занятий серфингом.

Ранее огромная рыба пыталась откусить голову 22-летней россиянке, которая в образе русалки работала аниматором внутри большого аквариума в Китае. В результате нападения рыба повредила девушке глаз.