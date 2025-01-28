Видео: огромная рыба пыталась откусить россиянке голову в китайском аквариуме

В Сети распространилось видео нападения огромной рыбы на россиянку, которая в образе русалки работала аниматором внутри большого аквариума в китайском городе Сишуанбаньна. Рыба едва не откусила девушке голову 28 января, сообщает Baza .

На опубликованных кадрах видно, что аниматор-русалка плавала возле стекла, развлекая собравшуюся толпу. В момент, когда девушка махала рукой зрителям, проплывающая над ней огромная рыба решила напасть: резким движением она практически заглотила голову россиянки, но та сумела отбиться и стремительно покинула аквариум.

В результате нападения рыба повредила девушке глаз. Также пострадавшая жалуется на головную боль и дискомфорт в шее. Рыба успела проглотить очки девушки и прищепку для носа.

Сотрудники океанариума запрещали 22-летней девушке распространять в Сети видео с инцидентом, однако оно все равно оказалось опубликованным. В качестве компенсации ей заплатили 700 юаней. В пересчете на российские деньги по курсу от 28 января 2025 года это 9 422 рубля.