Опасный инцидент с караульным произошел у королевского дворца в Стокгольме

сегодня в 11:50

Шведский караульный случайно проткнул себе голову штыком и выжил

Один из караульных, несущих службу возле королевского дворца в Стокгольме, неудачно упал и пронзил себе голову штыком винтовки, сообщает «Царьград» .

ЧП произошло утром 11 января. При падении караульного штык на конце винтовки воткнулся ему в голову.

Благодаря оперативной помощи коллег мужчина выжил. Позже ему сделали операцию, его состояние стабилизировалось.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности, не нарушались ли условия труда караульных.