Опасный инцидент с караульным произошел у королевского дворца в Стокгольме
Шведский караульный случайно проткнул себе голову штыком и выжил
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Один из караульных, несущих службу возле королевского дворца в Стокгольме, неудачно упал и пронзил себе голову штыком винтовки, сообщает «Царьград».
ЧП произошло утром 11 января. При падении караульного штык на конце винтовки воткнулся ему в голову.
Благодаря оперативной помощи коллег мужчина выжил. Позже ему сделали операцию, его состояние стабилизировалось.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия, в частности, не нарушались ли условия труда караульных.