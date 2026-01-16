Опасные развлечения: в Лобне ребенок ехал на снегокате, привязанном к бамперу авто

В Подмосковье водитель прокатил ребенка на снегокате, привязанном к бамперу авто

В подмосковной Лобне сотрудники полиции разыскивают водителя, который катал ребенка на снегокате, привязанном к бамперу автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ходе мониторинга Сети правоохранители обратили внимание на видео с опасной ездой по дорогам общего пользования. На кадрах видно, как водитель китайского кроссовера катал ребенка на снегокате, привязанном к бамперу автомобиля. При этом заявлений в полицию по данному факту не поступало.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность водителя иномарки для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ранее стало известно, что катание на тюбинге, привязанном к автомобилю, может закончиться для россиян большим штрафом или колонией сроком до 15 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.