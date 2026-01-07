Катание на тюбинге может закончиться для россиян колонией сроком до 15 лет

За езду на ватрушке, которая привязана к машине, могут выписать большой штраф. В некоторых ситуациях есть риск попасть в колонию по уголовному делу, рассказал « Вечерней Москве » автоюрист Лев Воропаев.

«Это считается нарушением правил перевозки людей и регулируется статьей 12.23 Административного кодекса РФ», — отметил он.

Наказание за нарушение может быть разным. Если на ватрушке, привязанной к авто, ездят совершеннолетние, то водителю выпишут штраф в размере 1 тыс. рублей. За детей размер взыскания будет больше — до 3 тыс.

Если водитель катает привязанную ватрушку к авто ночью, то штраф увеличится до 4 тыс. рублей. Также владельца авто могут лишить авторских прав.

Еще, по мнению Воропаева, такие действия можно посчитать потенциальной угрозой безопасности дорожного движения. За это нарушение возможна как административная, так и уголовная ответственность. В таком случае водителя могут оштрафовать на 150-300 тыс. рублей или отправить в колонию на срок до двух лет.

Если во время езды на ватрушке кто-то получит травму, водителя могут обвинить в причинении вреда здоровью. За легкие и средние травмы предстоит заплатить штраф. За тяжелые или смерть есть риск столкнуться с уголовным делом, после чего отправиться в колонию на срок до 15 лет.

