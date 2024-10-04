Опасное ДТП с участием грузовика произошло на МСД

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Дептранс: грузовик опрокинулся на проезжую часть на МСД

Водитель грузового автомобиля не смог справиться с управлением, что привело к ДТП на Московском скоростном диаметре. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть Юго-восточной хорды в Москве, на Кантемировской улице 53А. К зоне трассы, где произошло ДТП, приехали сотрудники соответствующих служб.

Данные о том, как произошло опрокидывание грузовика и сколько человек были травмированы, выясняют. Движение в сторону Каширского шоссе ограничено. Дептранс рекомендует выбирать альтернативный маршрут.

Ранее в Москве в ДТП с пожаром пострадала 12-летняя школьница. После аварии ее доставили в больницу.