В Москве в ДТП с пожаром пострадала 12-летняя девочка

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В Москве после ДТП с двумя легковушками в больницу увезли 12-летнюю школьницу

Столичная Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства аварии, которая произошла на Дубнинской улице Москвы в районе дома № 30, в результате столкновения двух машин пострадала школьница, сообщает пресс-служба ГАИ в Telegram-канале .

Предварительно установлено, что водитель автомобиля марки Lada проехал на красный сигнал светофора и врезался в машину марки Nissan, после чего его транспорт загорелся. В результате аварии пострадала пассажирка Nissan.

12-летнюю девочку увезли в больницу с различными травмами. Врачи оказывают школьнице всю необходимую медицинскую помощь.

О других пострадавших никакой информации нет. Во всех обстоятельствах аварии теперь разбираются сотрудники московской ГАИ.