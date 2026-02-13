сегодня в 16:33

В Уфе задержали 42-летнего мужчину и 19-летнюю девушку за создание порностудии

В Башкортостане ранее судимый 42-летний мужчина и 19-летняя девушка организовали порностудию и агрессивно ее рекламировали, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Правоохранители в ходе оперативной работы выявили в одном из популярных мессенджеров два «лайф»-канала, в котором рекламировался приватный канал с порноматериалами. В съемках принимала участие 19-летняя жительница Уфы.

Деньги за оплату подписки приходили на ее банковскую карту. Также они поступали через специализированные онлайн-сервисы.

Руководил этой порностудией ранее судимый 42-летний житель Уфы. Он отвечал за общую стратегию развития приватных каналов, координировал рекламную кампанию в интернете и «продюсировал» девушку на игровых платформах.

Кроме того, в схему была вовлечена 21-летняя уфимка, которая отвечала за продвижение каналов, размещение постов и привлечение подписчиков.

Правоохранители провели искусствоведческую экспертизу, которая показала, что в каналах размещался порноконтент. На основании этого было возбуждено уголовное дело по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов в целях распространения (пункты «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ).

19-летней и 21-летней фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 42-летнего организатора арестовали.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал заблокировать все сайты для взрослых к 8 Марта. По его словам, распространенность подобных материалов в обществе напрямую ведет к усугублению кризиса семейных ценностей.

